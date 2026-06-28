Il Mattino: Mazzocchi verso l’addio, Napoli accelera per un nuovo esterno

Il Napoli continua a pianificare il futuro delle corsie esterne e lavora per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo sulla fascia destra. Il nome che resta in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Anan Khalaili, profilo seguito ormai da settimane dal club azzurro.
Parallelamente, però, potrebbe concretizzarsi anche una partenza importante nello stesso reparto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Pasquale Mazzocchi sarebbe destinato a lasciare il Napoli dopo tre stagioni vissute in maglia azzurra.
L’esterno, attualmente in vacanza in Spagna, avrebbe attirato l’interesse di diversi club di Serie A, pronti a offrirgli maggiore spazio e continuità rispetto a quanto trovato nelle ultime stagioni a Napoli. L’eventuale addio di Mazzocchi aprirebbe definitivamente le porte all’arrivo di un nuovo laterale, con Khalaili che continua a rappresentare la priorità assoluta per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione.