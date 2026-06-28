GdS – Tra i nomi in uscita del Napoli potrebbe esserci anche Giovane

Con 37 giocatori in rosa, il Napoli deve sfoltire l’organico per abbassare il monte ingaggi e per non dare ad Allegri una rosa troppo grande tra Dimaro e Castel Di Sangro. Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, tra i possibili partenti in questa finestra di mercato estiva potrebbe esserci Giovane.
Il club Partenopeo prese l’attaccante brasiliano dal Verona nel mercato di gennaio quest’anno: tuttavia, il calciatore é riuscito a trovare poco spazio sotto la guida di Antonio Conte, giocando solo 13 partite tra tutte le competizioni (391 minuti in totale). E’ riuscito comunque a fornire 2 assist (Napoli-Roma 2-2 assist ad Alisson Santos, Verona-Napoli 1-2 assist a Lukaku). Bisogna capire se l’ormai nuovo allenatore del Napoli sceglierà di rilanciare l’ex Verona o dare il via libera alla cessione (magari anche in prestito).