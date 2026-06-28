Del Genio: “Gila è bravo, chiuderebbe il reparto difensivo del Napoli”

Il giornalista locale Paolo Del Genio durante la trasmissione “Linea Azzurra” ha parlato del sogno del mercato azzurro Mario Gila: “Non credo che il Napoli arriverà mai a 30 milioni. La Lazio deve cedere a una cifra inferiore perché fra un anno si libera a zero, ha una scadenza ravvicinata il contratto di Gila con la Lazio, quindi sono tutti presupposti per riuscire a prenderlo per completare il pacchetto difensivo con Beukema, con Buongiorno e con Rrahmani.

Poi se ne vuoi tenere un quinto per essere pronto eventualmente a passare anche alla difesa a tre, sempre se si dovesse partire a quattro…Però io sto ancora facendo il discorso: ‘Gila è bravo, prendiamolo’. Non riesco a fare altri discorsi perché come tutti non so se il Napoli giocherà inizialmente a quattro o a tre. Perché se dovesse giocare a tre, è chiaramente numericamente necessario fare un altro acquisto. Se dovesse giocare a quattro, chiaramente potrebbe significare che per Marianucci e Rafa Marin lo spazio non c’è, e quindi andrebbero di nuovo in prestito”.