Corriere dello Sport: Napoli avanti per Gila

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, considerato uno dei rinforzi prioritari per la difesa del nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il difensore spagnolo della Lazio, mentre resta ancora da trovare l’accordo definitivo tra le due società.

La trattativa si concentra soprattutto sulle richieste economiche del presidente Claudio Lotito. La valutazione iniziale del cartellino, fissata intorno ai 30 milioni di euro, si sarebbe leggermente abbassata, ma il Napoli non avrebbe intenzione di superare la propria offerta da circa 15 milioni.

Per cercare di sbloccare l’operazione, il club partenopeo starebbe valutando anche l’inserimento di una contropartita tecnica. Tra i nomi emersi c’è quello di Lorenzo Lucca, profilo apprezzato da Gennaro Gattuso. Nel frattempo cresce anche la concorrenza per il centrale spagnolo. Sempre secondo il quotidiano, sulle tracce di Gila ci sarebbero anche Atalanta e Brighton, entrambe interessate al giocatore in vista della prossima stagione.