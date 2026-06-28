Cds – 10 giocatori tornano al Napoli dopo il prestito. Il punto

Il Napoli, dopo la stagione conclusa un mese fa, avrà parecchi giocatori in prestito pronti a rientrare in squadra e che dovranno essere esaminati per capire se trattenerli o cederli.

Secondo il Corriere dello Sport, tra i rientri più importanti ci sono in difesa Rafa Marin e Marianucci che prenderanno parte al ritiro a Dimaro e saranno poi valutati da Massimiliano Allegri.

A centrocampo rientreranno Cajuste, Folorunsho e Hasa con i primi due che difficilmente resteranno in casa Napoli mentre Hasa andrà valutato. In attacco andranno risolte le situazioni riguardo Lang, rientrato dal prestito al Galatasaray, Lucca e Ngonge.

L’olandese al momento sembra essere gradito da alcune squadre in Italia e all’estero ma potrebbe tranquillamente essere confermato da Allegri e dalla dirigenza. Discorso diverso per Lucca e Ngonge che vedono il primo surclassato da Hojlund nelle gerarchie e da Lukaku che piace molto ad Allegri che ne valuterà la forma fisica.

Faranno rientro anche i vari Ambrosino, Obaretin, Zerbin, Lindstrom e Cheddira che probabilmente verranno di nuovo girati ancora in prestito o ceduti altrove mentre Rao potrebbe essere valutato in ritiro.