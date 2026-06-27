Pedullà: “L’Atalanta è rimasta infastidita per la fuoriuscita di news su Gila. Il motivo…”

Come riportato nelle ultime ore da Alfredo Pedullà, l’Atalanta si è fortemente inserita per Gila data l’enorme tesoretto accumulato con le cessioni di Ederson e Palestra.

I dirigenti della Dea stavano cercando di anticiparsi nella trattativa per sorpassare il Napoli e infatti, sempre quanto riportato da Pedullà, la fuga di news sulla trattativa ha infastidito la dirigenza bergamasca in quanto adesso non potranno più anticipare i partenopei in segreto come volevano.

I bergamaschi hanno presentato un offerta più alta dal punto di vista economico ma a fare la differenza potrebbe essere la volontà di Gila che ha già un accordo con il Napoli e che vuole giocare la Champions League.