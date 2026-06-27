CDM – Il Real Madrid ci prova per McTominay. La posizione del Napoli…

Secondo quanto riportato dal Corriere del mezzogiorno, il Real Madrid di Jose Mourinho ha messo nel mirino McTominay. Il tecnico portoghese lo fece esordire in prima squadra ai tempi del Man Utd e lo apprezza moltissimo.

Tuttavia, la dirigenza partenopea sta portando avanti le trattative per il rinnovo dell’ex Man Utd che andrà in scadenza nel 2028. Per ADL McTominay è centrale nel progetto partenopeo ed è ritenuto incedibile anche da Massimiliano Allegri, infatti gli azzurri non accetteranno offerte inferiori agli 80 milioni di euro