Tuttosport – Gila, non solo il Napoli: c’è l’inserimento dell’Atalanta

L’Atalanta piomba con forza su Mario Gila. Il difensore della Lazio ha già un accordo con il Napoli, e non ha intenzione di rinnovare il suo accordo. La società ha proposto 3 milioni annui allo spagnolo, ma la vicenda della rivendita al Real Madrid rallenta l’affare. Ma, nelle ultime ore, sul difensore è subentrata anche la Dea, che con le cessioni di Ederson e Palestra ha diversi milioni da spendere. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

“Da uno stopper all’altro: in uscita dal club biancoceleste c’è pure Mario Gila, che ha già comunicato ai propri dirigenti l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Motivo per cui può essere ceduto subito, a patto che arrivi un’offerta da 25-30 milioni (il 50% sul ricavato spetta al Real Madrid). Da tempo sullo spagnolo è in pressing il Napoli, che ha il sì del giocatore (quinquennale da 3 milioni a stagione) e ha offerto 18 milioni più il prestito di uno tra Lorenzo Lucca e Rafa Marin, ma nelle ultime ore sul classe 2000 è piombata pure l’Atalanta che, dopo le cessioni di Palestra ed Ederson, ha parecchi denari a disposizione”.