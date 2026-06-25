Tuttosport – Conte Ct della Nazionale, De Laurentiis e Marotta principali sponsor. La situazione

Non sempre sono stati alleati, ma su Antonio Conte la visione è chiara: è il nome ideale come Ct della Nazionale. Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta sono i prinicpali sponsor per il salentino come nuova guida dell’Italia. I due, principali sostenitori della candidatura alla Figc di Giovanni Malagò così come del ritorno di Conte sulla panchina azzurra, sono pronti a contribuire all’ingaggio. Ora però, c’è da convincere il tecnico, che ha lanciato una piccola autocandidatura nei mesi scorsi. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“A sponsorizzare il salentino c’è la Serie A. Nello specifico, due dei principali elettori di Malagò: Aurelio De Laurentiis è stato il primo a fare pubblicamente il suo nome, forse anche nella speranza che l’azzurro rappresentasse l’exit strategy del rapporto con Conte, poi risolto con grande serenità reciproca. Beppe Marotta è stato, in concreto, ancora più decisivo: non ha lavorato certo da solo, ma ha tessuto la convergenza “spontanea” che alla fine ha portato l’ex numero uno del Coni al vertice. È un asse insolito, dato che non sempre i due sono stati allineati sui temi di politica sportiva, e ogni tanto se ne sono anche dette di ogni: a novembre 2024, per esempio, la temperatura era salita in modo preoccupante. In comune, però, i presidenti di Inter e Napoli hanno una cosa: hanno avuto Conte – Marotta, ovviamente, prima alla Juventus e poi in nerazzurro – e con lui hanno trionfato. Ne conoscono il carattere, ma ne apprezzano le qualità e sanno che, in fin dei conti, chi ha puntato su Antonio non si è mai pentito. Tra le tante questioni, i due potrebbero rappresentare anche in Lega la necessità di contribuire a un ingaggio oneroso: difficile immaginare un supporto diretto, ma nelle pieghe della mutualità si può nascondere la chiave per risolvere uno dei rebus attorno al flirt con Conte. Il resto è legato alle convinzioni: fosse per Malagò – che per ora non ha parlato con nessuno e che prima di tutto vorrebbe scegliere il direttore tecnico -, la chiamata a Roberto Mancini sarebbe la più naturale. L’opposizione dei club del massimo campionato, la cui inedita sintonia è alla base del nuovo corso federale, continua a essere netta. In questa (finora breve) soap di lusinghe vicendevoli, c’è da convincere lo stesso Conte. Ha detto che, se fosse stato lui il presidente, si sarebbe preso in considerazione, salvo poi negare che fosse un’autocandidatura. Conclusa un’avventura, come sempre, rimugina, ma forse vuole solo essere blandito e, più dei suoi ex presidenti, nessuno come Malagò sa farlo. Lo stesso vale, per carità, nei confronti dei signori della Serie A, e il presidente con più ori olimpici nella storia d’Italia potrebbe insistere con Mancini, che paga la fuga saudita. Ogni scelta, poi, ha conseguenze: in caso di delusioni, difficile difenderne una non condivisa, mentre a chi ha riportato Conte in azzurro non si potrebbe dire nulla”.