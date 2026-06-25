Sportitalia – Rios, non c’è solo il Napoli. Tre club mettono in lista il colombiano

Non c’è solo il Napoli si Richard Rios. Lo riporta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia. Secondo quanto da lui riportato su X, il colombiano non è certo di rimanere al Benfica. Il pressing dei partenopei è noto da mesi, ma non di tratta dell’unico club interessato. Sul calciatore infatti, ci sono gli occhi di Milan, Atletico Madrid e Bournemouth. Di seguito, il tweet.

“Richard Rios non è certo della permanenza al Benfica. Il colombiano piace a diverse squadre, che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi. In Italia oltre al Napoli, si è informato il Milan. Piace anche ad Atletico Madrid e Bournemouth”.