Sportitalia – Genoa su Cajuste: piace a De Rossi. Ma lo svedese ha anche altre offerte

Il Genoa pensa a Jens Cajuste. Lo svedese, di proprietà del Napoli, ha disputato le ultime due stagioni in prestito all’Ipswich Town. Al termine del biennio, gli inglesi hanno deciso di non riscattaelo, motivo per cui il centrocampista dovrà trovare una nuova squadra. Tra le pretendenti, riporta Alfredo Pedullà a Sportitalia, c’è il Grifone, spinto dal tecnico De Rossi. Per l’ex Reims però ci sono anche altre offerte. “Cajuste è un obiettivo del Genoa. Piace molto a De Rossi, ma per lui ci sono altre offerte”.