Scozia-Brasile, la Gazzetta dà 5 a McTominay: “Sbaglia un gol di testa”

La Scozia è stata sconfitta per 0-3 dal Brasile, ed ha visto complicarsi di molto le sue possibilità di passare ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Una partita complicata per gli uomini di Clarke, che ha visto Scott McTominay molto in difficoltà, con appena due occasioni in cui ha potuto impegnare Alisson. La Gazzetta dello Sport così racconta il suo match. “L’occasione per la Scozia è passata al 4’ del secondo tempo nella situazione migliore possibile: un colpo di testa di McTominay a centro area. Scott, però, per una volta ha deviato centrale. Ha fatto meglio poco dopo l’ora di gioco con un altro colpo di testa ma Alisson a quel punto aveva voglia di dimostrare di essere all’altezza dei compagni e ha parato in allungo”. La Rosea gli ha poi assegnato un 5 in pagella, così motivando: “Cerca continuamente la palla, non sempre la usa col consueto straordinario criterio. E sbaglia un gol di testa”.