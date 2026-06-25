Romano – Alajbegovic offerto in Italia, c’è anche il Napoli tra le contendenti. I dettagli

Kerim Alajbegovic è stato offerto in Italia. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, classe 2007, sembra essere orientato a proseguire la sua carriera nel Bel Paese, dopo i buoni trascorsi al Salisburgo. Tra le varie squadre sulle sue tracce, c’è anche il Napoli. Oltre i partenopei, è da segnalare l’interesse di Roma e Atalanta, con gli orobici che sembrano essere i più attivi. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Occhi puntati su Kerim Alajbegovic dopo il super gol al Mondiale con la Bosnia: è stato proposto in Serie A. Primi contatti con Roma, Napoli e Atalanta; tra questi è la Dea che ci sta pensando più seriamente”.