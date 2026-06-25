Neres-Napoli, storia finita? A parlarne è Walter De Maggio

Il DS Giovanni Manna sta lavorando per cercare un modo di far alzare il livello del Napoli. Il DS studia i giusti colpi da regalare all’allenatore che prenderà le redini della squadra, Massimiliano Allegri (il mister italiano verrà ufficializzato dal club a breve).

Non verranno fatti solo colpi in entrata bensì anche d’uscita, infatti la società capitanata da Aurelio De Laurentiis ha l’incarico di piazzare alcuni giocatori ritenuti non validi per la prossima stagione. I nomi più vociferati sono Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa ma tra loro c’è anche qualche altro nome tra cui David Neres. Come detto da Walter De Maggio nel programma in onda sulla emittente Kiss Kiss infatti l’esterno brasiliano non troverà tanto spazio all’interno della squadra e quindi si pensa ad sua cessione.

Le parole del giornalista sulle mosse che farà Massimiliano Allegri in attacco: “Come cambierebbe l’attacco del Napoli se Neres fosse ceduto altrove? Massimiliano Allegri potrebbe varare un tridente inedito con Zeballos a destra, Hojlund al centro e Alisson a sinistra”.