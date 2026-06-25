Moretto: “Gila-Napoli, non si è mai parlato di Lucca. Nessun sondaggio da parte della Lazio”



Ad oggi, Lorenzo Lucca non è mai stato cercato dalla Lazio. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Qui, parlando degli ultimi aggiornamenti di mercato, si è espresso sulla trattativa tra il Napoli e i biancocelesti per Mario Gila. Secondo quanto da lui riportato, i partenopei si sentono forti dell’accordo con lo spagnolo. Intanto, si riflette sul possibile inserimento di una contropartita nell’affare. Se su Rafa Marin ci sono stati dei discorsi, non è così per Lorenzo Lucca. Di seguito, ecco quanto riportato.



“Mario Gila ha un accordo verbale con il Napoli. Gli azzurri sanno di averlo dalla propria parte, lo spagnolo vuole giocare all’ombra del Vesuvio. Ci sta parlando da tanto tempo, è stato corteggiato da tempo ed ha dato il suo sì. Ma, come in tutti i casi del mercato, serve l’accordo tra club. Manca l’accordo Lazio-Napoli, ma gli azzurri si sentono forti della predisposizione dell’ex Real Madrid. Ora, bisogna chiudere la trattativa con i biancocelesti. Si è parlato di Rafa Marin, che piace a Gattuso. Ma, la novità riguarda le discussioni intorno a Lorenzo Lucca, che è stato accostato alla Lazio come contropartita. Quel che posso dire è che ad oggi la Lazio non cerca l’ex Udinese, non ci sono stati né contatti né sondaggi. Metterei questa pista in disparte”.