Mondiali, capitombolo Scozia contro il Brasile: 0-3. La strada per i sedicesimi in salita. Cresce alla distanza McTominay

Capitombola la Scozia di McTominay ai Mondiali, e vede complicarsi di molto la strada per l’accesso ai sedicesimi. Contro il Brasile, è arrivata una pesante sconfitta per 0-3, che rende complicato anche il discorso di un possibile ripescaggio come migliore terza.

Una partita senza storia, che ha visto padroneggiare gli uomini di Ancelotti in lungo e in largo. I verdeoro sono passati in vantaggio dopo 7 minuti di gioco grazie alla rete di Vinicius Jr, su pasticcio della retroguardia scozzese. Il madrileno, più tardi, siglerà la rete dello 0-2, nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Nella ripresa, nonostante la buona volontà, gli uomini di Clarke non riescono a rimontare. Il Brasile troverà modo di siglare anche il terzo gol grazie a Matheus Cunha al minuto 60. Da lì in poi, sarà solo gestione con pochi squilli degni di nota.

Una partita difficile, che ha visto McTominay provare a contrattaccare con la forza dello spirito. Schierato da trequartista in un 4-2-3-1, il centrocampista del Napoli ha faticato molto nel primo tempo, come tutti i suoi compagni di squadra. In particolare, è venuto meno nell’aspetto della battaglia. Meglio nella ripresa, dove è risultato essere tra i più pericolosi dei suoi, impegnando in più occasioni Alisson. Una prova generosa, ma condizionata dalla gara assai complicata.

Ora, la strada per i sedicesimi per Scott e compagni si fa decisamente in salita. Per approdare alla fase successiva della competizione, la Scozia dovrà confidare in una serie di risultati favorevoli dalle altre gare. Certamente, i tre punti e la differenza reti giocheranno un ruolo molto sfavorevole.