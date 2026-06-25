KKN – Zeballos, ore caldissime. Trattativa serrata con il Boca Juniors

Sono ore caldissime nell’affare Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’argentino è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Ora, l’obiettivo è quello di trovare una quadra con il suo club, il Boca Juniors, con il quale sta andando avanti una trattativa molto serrata. Mesi fa, l’esterno d’attacco ha espresso la sua volontà di non prolungare il suo contratto. “Zeballos – Napoli: ore caldissime. L’argentino si avvicina alla maglia azzurra, trattativa serrata con il Boca Juniors”

+++ #Zeballos – #Napoli: ore caldissime. L’argentino si avvicina alla maglia azzurra, trattativa serrata con il #BocaJuniors +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) June 25, 2026