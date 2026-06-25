Il Mattino: “Ricordate cosa fece Allegri alla Juve? Occhio a questa mossa per il Napoli”.

Massimiliano Allegri porterà al Napoli una visione diversa: meno incentrata sui dogmi, più sulla gestione e l’evoluzione delle varie vicende. A tal proposito, Il Mattino racconta un precedente del futuro tecnico dei partenopei, quando ai tempi della Juventus (rimpiazzando proprio Conte) accantonò la difesa a 3 proposta nelle prime uscite per passare alla retroguardia a 4. Una mossa che ha pagato, trasformando i bianconeri in una corazzata sia in Patria che in Europa. Di seguito, il racconto.

“Ma quale sarà il risultato dell’impatto di Allegri sul Napoli? Quando sostituì Conte alla Juventus, nel 2014, la prima cosa a cambiare fu il modulo: dopo dieci uscite di campionato, si abbandonò la difesa a tre tornando allo schieramento con quattro difensori. Qualcosa che potrebbe succedere anche in azzurro. La squadra che aveva fatto benissimo in Italia, poi, cominciò a far bene anche in Europa. E se è vero che le finali contano solo per chi vince, disputarne due a distanza di tre stagioni con Allegri in panchina segnò la rinascita europea della Juventus. Max, in bianconero, è diventato il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti: 1012 per la precisione. Un record da tenere a mente per la gestione di un gruppo di talento ma che andava anche indirizzato. Non è un allenatore che stravolge, ma uno di quelli che con il giusto supporto le cose sa cambiarle”.