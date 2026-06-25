Gazzetta – Mercato in uscita: Lukaku lontano dalla permanenza, De Bruyne dovrà parlare con Allegri. Anguissa aspetta offerte

Come sarà il mercato del Napoli di questa stagione? Molto dipenderà dalle uscite, a cui proposito il Napoli ha diversi conti in sospeso. Se Lukaku sembra lontano dalla permanenza, De Bruyne dovrà parlare con Allegri. Anguissa aspetta invece delle offerte, ma gli azzurri non hanno affatto idea di svenderlo. E, in caso di suo addio, ci si fionderebbe su Rabiot. Rimane vivo il discorso del portiere, con Vicario monitorato in caso di una partenza. Temi che scaldano l’estate partenopea, con Aurelio De Laurentiis desideroso di accontentare Max e vedere la sua squadra brillare in Europa. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Perché il resto del mercato dipenderà dalle uscite dei big. Il Napoli deve abbassare il monte ingaggi e questo porta Lukaku sempre più lontano. De Bruyne dovrà parlare con Allegri e decidere, ma un suo addio porterebbe a un risparmio di altri 11 milioni lordi. Anguissa, invece, aspetta offerte concrete e destinazioni gradite: ha ancora un anno di contratto, ma il Napoli non lo svenderà. E se dovesse andare via, De Laurentiis potrebbe provare ad accontentare Allegri, cercando di arrivare ad Adrien Rabiot. C’è poi un nuovo portiere da trovare: Max vuole Vicario, il Tottenham nel frattempo ha già trovato il suo sostituto. Ma deve partire almeno uno tra Meret e Milinkovic Savic per affondare sull’ex portiere dell’Empoli. De Laurentiis, però, vuole accontentare Max: nell’anno del Centenario, vuole vedere il suo Napoli brillare di nuovo in Champions”.