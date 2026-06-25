Gazzetta – ADL è tornato in Italia: un segno di operatività. La prima mossa l’annuncio di Allegri

Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia. Un rientro che è anche un segnale di operatività all’ambiente: ci sono delle questioni da risolvere relative all’allenatore e al mercato. Il primo intervento sarà proprio su Max Allegri, per cui c’è fretta di annunciarlo. Qualora la situazione si protraesse ulteriormente, il patron potrebbe tentare di smuovere la matassa. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Riposato, rilassato, sorridente. E pronto a prendere in mano la situazione. Aurelio De Laurentiis è tornato ieri in Italia dopo qualche settimana passata negli States. Nella sua Los Angeles, il presidente del Napoli ha avuto modo anche di godersi l’atmosfera del Mondiale, di vedere da vicino Lukaku e De Bruyne e di programmare i prossimi passi. C’è un nuovo capitolo di storia azzurra da scrivere, una stagione che sarà lunghissima ed emozionante, tra gli impegni in Italia, in Europa e soprattutto in città: è l’anno del Centenario, sarà una lunghissima festa. De Laurentiis vuole godersela tutta, magari tornando per le strade a festeggiare insieme ai suoi tifosi. Il rientro in Italia è anche un segnale forte di operatività: c’è un allenatore da annunciare, una squadra da “ritoccare” per mantenere alta l’asticella delle ambizioni. E qualche nodo da sciogliere in uscita. Aurelio prenderà in mano la situazione: con lui al timone, Napoli si sente al sicuro. Il primo passo sarà ufficializzare l’allenatore: con Massimiliano Allegri è già tutto definito, anche se il tecnico deve ancora liberarsi dal Milan. Un piccolo intoppo che comunque non ha rallentato la programmazione. Certo, il Napoli ha fretta di rendere tutto ufficiale e chissà che anche Aurelio non possa provare a smuovere la matassa nelle prossime ore. Per Max è pronto un contratto triennale da 4,5 milioni a stagione più bonus: è lui l’uomo designato per continuare a tenere in alto il Napoli dopo il biennio vincente di Conte. A Max, però, Aurelio chiederà anche una campagna europea emozionante, dopo il deludente cammino della scorsa stagione. Allegri è pronto a raccogliere la sfida. E a prendersi anche la sua rivincita”.