CdS – Napoli, si valuta Vicario in caso di uscita di Milinkovic-Savic. Seguito anche Kovar

Guglielmo Vicario può diventare un obiettivo per la porta del Napoli. L’estremo difensore è in uscita dal Tottenham, che ha scelto di puntare su Kinsky e Dubravka. Dunque, un nuovo nome che si aggiunge al rebus riguardante il ruoll di numero 1 azzurro. Come riporta Il Corriere dello Sport, Max Allegri ha intenzione di rilanciare Alex Meret, mentre Vanja Milinkovic-Savic non appare più così certo della permanenza. Motivo per cui, la dirigenza è alla ricerca di un nuovo profilo che possa affiancare il friulano. E tra questi, spunta proprio il portiere in uscita dagli Spurs, valutato intorno ai 20 milioni di euro (ritenuti eccessivi dal Napoli). Rimane in corsa Kovar, impegnato ai Mondiali con la Repubblica Ceca.

“Il Tottenham ha ufficializzato Dubravka per la porta e ora Guglielmo Vicario può diventare un’opportunità di mercato. Ci pensa anche il Napoli con Milinkovic-Savic non più certo di restare e con la società pronta ad ascoltare eventuali proposte per l’ex numero uno del Torino. Con Meret che Allegri vorrà rilanciare, cercasi un altro portiere per completare il reparto. E Vicario è un nome possibile al pari di Matej Kovar, l’estremo difensore del Psv ora impegnato al Mondiale con la sua Repubblica Ceca. Vicario, anni 29, nel giro della Nazionale e al Tottenham dal 2023 dopo l’exploit di Empoli, è pronto a tornare in Italia. La Juventus è interessata, il Napoli pure. Resta alla finestra il club di De Laurentiis e, col ds Manna, valuta e riflette, allacciando i primi contatti per capire i costi dell’operazione, tra ingaggio e valutazione del cartellino. Da Londra fanno sapere che gli Spurs valutano il giocatore più di 20 milioni, una cifra ritenuta eccessiva per un portiere comunque in uscita e con contratto in scadenza tra due anni. Costa meno Kovar, appena riscattato dal Bayer e ora tutto di proprietà del Psv. Kovar ha 26 anni e il Napoli lo segue da tempo. Si sfoglia dunque la margherita in una fase di mercato ancora esplorativa, aspettando Allegri che comunque è già dentro le operazioni di mercato del club e dice la sua. E proprio da lui è partito l’input tra i pali: Meret è pronto a tornare protagonista e magari, in futuro, si potrà anche ridiscutere del suo contratto, in scadenza nel 2027 e rinnovato appena l’estate scorsa con un biennale. Ad oggi non è tema d’attualità, domani chissà. Di sicuro, in caso di offerte, a partire potrà essere Milinkovic-Savic, ovvero il titolare dell’ultima stagione. Il cambio in panchina, però, può sovvertire le gerarchie. E il mercato può così accendersi anche in porta”.