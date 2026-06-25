CdS – Khalaili, il Napoli continua a lavorare sull’offerta. Intanto, lui riprende gli allenamenti…

Il Napoli continua a spingere per Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, che intanto ha già dato il via alla nuova stagione. I belgi, si sono ieri ritrovati per la ripresa degli allenamenti, appuntamento a cui era presente anche l’israeliano. Motivo per cui, in caso di acquisto, Allegri avrebbe a disposizione un calciatore già pronto e in condizione. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“La preparazione di Anan Khalaili è cominciata ieri, giorno in cui l’Union Saint-Gilloise ha richiamato i giocatori per la ripresa degli allenamenti. L’esterno israeliano, seguito dal Napoli, è uno dei pezzi più pregiati della rosa belga e rappresenta anche una possibile fonte di finanziamento per un mercato che in entrata è già stato piuttosto vivace, con cinque acquisti ufficializzati. Nessuno, però, con caratteristiche simili alle sue. Non a caso il club ha scelto proprio una sua foto per salutare sui social il ritorno della squadra al lavoro. In Belgio lo hanno soprannominato “Baby Hakimi” per le qualità atletiche e la capacità di spingere sulla fascia. E oggi è il principale candidato a una cessione importante. L’Union continua a valutarlo 25 milioni, cifra alla quale il Napoli non è ancora arrivato, pur continuando a lavorare per ridurre la distanza. Se l’operazione dovesse andare in porto, Allegri si ritroverebbe un giocatore già avanti nella preparazione, considerando che l’Union Saint-Gilloise, impegnato anche nei preliminari di Champions, inaugurerà ufficialmente la nuova stagione il 31 luglio con la Supercoppa del Belgio”.