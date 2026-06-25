CdM – Centenario Napoli, possibile evento in Piazza del Plebiscito per il 1 agosto. I dettagli

Il rientro di Aurelio De Laurentiis in Italia significa anche accelerazione dei diversi percorsi di lavoro. Su tutti, c’è la definizione dell’accordo con Allegri, per cui si potrebbe attendere una forzatura nei prossimi giorni. Ma il tema dell’allenatore non è l’unico che tiene occupata la società. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il club vuole arrivare con il nuovo quadro tecnico delineato il giorno lunedì 6 luglio, ovvero quando verranno presentate le maglie per la stagione del centenario. A tal proposito, riporta prosegue la testata, ci sono delle interlocuzioni in corso per un evento in Piazza del Plebiscito per il 1 agosto.