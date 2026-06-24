Vicario, il retroscena della Gazzetta: “Qualche settimana fa a pranzo con Manna. Che si sia parlato di Napoli?”

Qualche settimana fa, Guglielmo Vicario è stato a pranzo con Giovanni Manna a Napoli. Che si sia parlato di futuro in azzurro? D’altronde, il portiere del Tottenham è un profilo molto gradito alla società, che ha intenzione di compiere una rivoluzione per quanto riguarda la porta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società inglese valuta 20 milioni di euro il suo estremo difensore, e lo lascerebbe partire per la giusta offerta. Il Napoli ragiona sull’affare: affondare subito o aspettare l’uscita di uno tra Meret e Milinkovic-Savic? Su di lui però, rimane vigile la Juventus.

“Qualche settimana fa, Vicario è passato per Napoli, per imbarcarsi su un traghetto per Capri. E ha incontrato – sembra in maniera casuale ma poi chissà – Manna, anche lui in attesa di imbarcarsi per le isole. Hanno mangiato e chiacchierato, magari anche di un futuro insieme. Perché Vicario sa dell’interesse del Napoli così come Manna sa che il portiere sarebbe felice di unirsi al progetto azzurro. Il Tottenham valuta Vicario intorno ai 20 milioni e con l’offerta giusta lo lascerebbe partire. Ora sta al Napoli decidere se affondare subito o aspettare prima l’uscita di uno tra Meret e Milinkovic Savic”.