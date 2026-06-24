Tuttosport – Rinnovo Di Lorenzo, il Napoli mette in agenda. La situazione

305 presenze, 20 gol e 39 assist, e nessuna voglia di interrompere il rapporto. Giovanni Di Lorenzo vuole rinnovare con il Napoli e chiudervi la carriera. Qui dove è diventato capitano, ha raggiunto la Nazionale le vette più importanti vincendo due Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Ora, a calendarizzare l’incontro per l’estensione c’è anche la stessa dirigenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’idea è quella di prolungare l’accordo fino al 2029. “A proposito di terzini: il Napoli ha messo in agenda il prolungamento del contratto fino al 2029 per capitan Giovanni Di Lorenzo”.