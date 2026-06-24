Schira – Seguito dal Napoli, l’Atalanta si inserisce nella corsa ad Alajbegovic. I dettagli

L’Atalanta si inserisce nella corsa per Kerim Alajbegovic. Il bosniaco, obiettivo di mercato del Napoli, ha diversi estimatori, tra cui la Roma e l’Inter. Ora, ad inserirsi nella lunga fila di pretendenti ci sono anche i bergamaschi. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, è in arrivo la prima offerta degli orobici al Bayer Leverkusen, club detentore del cartellino del classe 2007. Di seguito, il tweet. “L’Atalanta è pronta a presentare la sua prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen per provare a ingaggiare Kerim Alajbegovic (nato nel 2007)”.

#Atalanta are ready to submit their first official bid to #BayerLeverkusen to try to sign Kerim #Alajbegovic (born in 2007). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2026