Schira – Lazio e altri tre club di Serie A su Lucca. La situazione

La Lazio tratta per il prestito di Lorenzo Lucca dal Napoli. I biancocelesti sono a caccia di un attaccante, e hanno individuato nell’ex Udinese un profilo molto gradito. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il calciatore è seguito anche da Bologna, Monza e Genoa, che hanno chiesto informazioni alla dirigenza. Ma, al momento, la Lazio è in vantaggio sulle altre. “Trattative in corso per Lorenzo Lucca alla Lazio in prestito dal Napoli. Altri tre club di Serie A (Bologna, Monza e Genoa) hanno chiesto informazioni per l’attaccante, ma la Lazio guida la corsa”.

Talks in progress for Lorenzo #Lucca to #Lazio from #Napoli on loan. Other three Serie A’s Clubs (Bologna, Monza and Genoa) have asked info for the striker, but Lazio leading the race. #transfers https://t.co/KtQc0xWGVh — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2026