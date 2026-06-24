Romano – Vicario lascerà il Tottenham in estate. Il Napoli ci pensa in caso di addio di un portiere

Guglielmo Vicario lascerà il Tottenham in estate. Lo annuncia Fabrizio Romano attraverso i suoi profili social. La società inglese, riporta l’esperto di calciomercato, ha scelto di puntare su Kinsky come primo portiere ed ha appena chiuso per lo slovacco Dubravka come secondo. Dunque, il portiere diverrà un’opportunità di mercato per diverse formazioni di Serie A. Il Napoli potrebbe tentare l’assalto qualora Vanja Milinkovic-Savic venisse ceduto. Rimane in corsa la Juventus, che potrebbe provarci qualora non riuscisse a chiudere per il Dibu Martinez. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Guglielmo Vicario, è finita col Tottenham e si apre da oggi il suo mercato. Gli Spurs chiudono per Dubravka come nuovo secondo portiere e il primo sarà Kinsky. Vicario è ufficialmente in uscita con Juve (se salta Dibu Martínez, la priorità) e Napoli (se va via Milinkovic-Savić) attente e informate”.