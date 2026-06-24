La seconda giornata dei ‘napoletani’ al Mondiale. Strada in salita per Scozia e Belgio, disastro Olivera!

Se la prima tornata di partite dei Mondiali ha in qualche modo sorriso ai partenopei, non si può dire certamente la stessa cosa per la seconda. Una sola vittoria (dell’Olanda di Noa Lang, subentrato a risultato già acquisito) e tante delusioni. E, se alcune di queste sono assorbibili, non si può certo dire così per altri scenari. Ora, con la terza ed ultima giornata alle porte, è ora di ragionare anche in merito alla fase ad eliminazione diretta. Un tabellone che, con l’istituzione delle migliori terze, può cambiare in qualsiasi momento. Per chi volesse, Bbc Sport ha redatto una pagina in cui aggiorna in tempo reale quali saranno gli accoppiamenti dei sedicesimi (clicca qui).

La prima a deludere è stata la Scozia di McTominay. Contro il Marocco è arrivata una sconfitta senza troppo appello, che ha dato segno per tutto il match di un senso di inferiorità. Un esito che, all’atto pratico, è stato messo in cassaforte dopo appena 2 minuti di gioco grazie al gol di Saibari. Per il resto della gara, gli uomini di Ouahbi hanno gestito in sicurezza, avvicinandosi in più occasioni al secondo gol. Gli scozzesi invece, non sono mai riusciti ad imporsi, creando dei pericoli solamente nel finale, quando si è deciso di aumentare i giri del motore. A riprova che, alla Nazionale di Clarke manca del coraggio offensivo.

Una prova approssimativa, alla quale si somma una prestazione analoga nei contenuti per il centrocampista del Napoli. Scott si è dovuto destreggiare sia con compiti da mediano puro, sia in quelli da riferimento d’attacco, aggiungendosi alla linea degli attaccanti. In entrambe le situazioni, pur provandoci, non è risultato proficuo. Da un lato il dominio a centrocampo degli avversari, dall’altra l’incapacità di riuscire a recuperare nei minuti finali. Resiste però il fuoco sacro, la sua capacità di non indietreggiare.

Ora però, è momento di calcoli. L’ultima sfida del girone sarà contro il Brasile, e non sarà affatto semplice. Nell’ottica di rientrare nel circuito delle migliori terze, un pareggio o una sconfitta con pochi gol di scarto può essere fondamentale. Allo stato attuale delle cose, ai sedicesimi la Scozia sarebbe attesa dalla Germania. Un ostacolo ancor più grosso di quelli incontrati fino ad ora. Julian Nagelsmann ha messo su un gruppo forte e di qualità, offrendo ai tedeschi quel ricambio che mancava da diversi anni. Anche in caso di impresa però, il tabellone prevedrebbe come avversarie, una tra Olanda e Giappone (salvo un ribaltone della Svezia contro i nipponici). Insomma, non il migliore degli scenari per McTominay e compagni.

Si complica il percorso del Belgio. Quello che appariva come un girone abbordabile ha invece gettato gli uomini di Garcia nelle sabbie mobili. Contro il vessatissimo Iran è arrivato un deludente 0-0, che ha addirittura visto i belgi salvati in un paio di occasioni da Courtois. I Diavoli Rossi non sono mai riusciti ad oltrepassare la porta difesa dallo strepitoso Beiranvand (7 parate, entrando nel gruppo dei portieri pigliatutto di questo Mondiale insieme a Vozinha e Room). A De Bruyne e soci è mancato lo spunto, la rifinitura decisiva, il tocco che permette di risolvere questo genere di sfide. Ora, si è arrivati all’aut aut: vincere l’ultima gara per evitare una clamorosa eliminazione. A complicare il raggruppamento c’è la vittoria dell’Egitto contro la Nuova Zelanda (prossima avversaria).

Un match che ha visto De Bruyne non insufficiente, ma nemmeno convincente. Kevin è stato chiamato a trovare l’invenzione, il colpo di genio capace di lanciare in porta un compagno, oppure la conclusione. Risultato? L’ex City ha fatto quel che poteva in una gara rivelatasi molto più difficile del previsto. C’è stato l’impegno, ma non degli spunti concreti, se non a sprazzi. Un passo indietro rispetto alla precedente uscita.

Molto male invece Romelu Lukaku, l’uomo in cui Garcia ha forse riposto più fiducia di tutti. Schierato titolare a sorpresa, dopo il buon ingresso contro l’Egitto, non ha convinto. L’attaccante del Napoli, bloccato nella morsa della difesa iraniana, non ha inciso, dimostrando di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. È stato poi sostituito durante il secondo hydration break del match per il difensore Theate: una scelta obbligata, vista l’espulsione di Ngoy.

Ora però, il Belgio è chiamato a vincere. Dopo due gare dal livello altalenante, serve trovare una quadra. La Nuova Zelanda non appare come un avversario impegnativo, ma questo Mondiale ha insegnato che non esistono più le selezioni materasso. In caso di qualificazione, qualora la situazione rimanesse invariata, i belgi sarebbero contrapposti al Canada, una delle formazioni ospitanti. Non certamente una selezione di altissimo livello, ma pienamente viva e capace di creare problemi. Invece, in caso di primo posto l’attuale avversaria sarebbe la Repubblica Ceca; mentre la seconda piazza prevedrebbe la zanzarosa Australia, ma con lo spauracchio Argentina agli ottavi. Dunque, è ancora tutto da stabilire. La partenza non è stata delle migliori, ma Garcia ha ancora modo di porvi rimedio.

Ad avere però il compito più difficile sarà l’Uruguay. Se la prima partita contro l’Arabia Saudita aveva lasciato delle buone impressioni, quella contro Capo Verde le ha cestinate. Gli uomini di Marcelo Bielsa sono andati incontro ad una partita rognosa, contro una selezione carica di entusiasmo dopo aver fermato la Spagna sullo 0-0. Nonostante le difficoltà, la celeste aveva rimesso tutto in ordine grazie alle reti di Maxi Araujo e di Canobbio. Questo, fino al disastro. Su una rimessa laterale in zona difensiva, Olivera compie un retropassaggio scellerato consegnando la palla a Helio Varela. A questo errore, seguirà una disastrosa uscita del pessimo Muslera che ha lasciato la porta sguarnita al capoverdiano: 2-2. Da lì è seguito un assalto che, più che restituire l’idea di un possibile 3-2, ha dato più meriti agli africani per aver dimostrato di non essere giunti in Nord America per fare da comparsa.

Nell’occhio del ciclone ci è ovviamente finito il laterale del Napoli: uno dei più positivi nella prima gara. Schierato nuovamente da centrale, non ha dato seguito alla prova precedente contro l’Arabia Saudita. A questa, aggiunge quell’errore in disimpegno. Uno di quelli che si ricordano per generazioni, di quelli a cui si imputa la disfatta in una manifestazione. Per fare un parallelo con l’Italia, può essere ricordato come i rigori di Zaza e Pellè di Euro 2016. Non furono solo quelli la causa dell’eliminazione, ma ne sono divenuti il simbolo. Idem per Olivera, che rischia di diventare l’immagine di una spedizione che potrebbe rivelarsi fallimentare.

Ora, i sudamericani avranno un compito molto arduo per giungere ai sedicesimi: battere la Spagna Una delle principali favorite del torneo. La Nazionale di Yamal, Pedri, Nico Williams, del talento esasperato. In caso di sconfitta, arriverebbe un’eliminazione clamorosa. Per raggiungere il traguardo qualificazione, dunque, servirà compiere il colpaccio. Oppure, in alternativa, un pareggio sperando che Capo Verde non faccia di meglio contro l’Arabia Saudita, anche in ambito di gol. A determinare il secondo posto degli uruguaiani a danno degli uomini di Bubista, c’è quel gol in più siglato proprio contro i sauditi. Ma non è mica finita qui: in caso di seconda piazza, la prossima avversaria sarebbe l’Argentina. Un primo posto potrebbe voler invece dire Austria. Insomma, c’è bisogno di un’impresa degna del Loco.

Tra le varie selezioni dei napoletani ce n’è una che sorride più di tutte: l’Olanda. Contro la Svezia è arrivata la risposta tanto desiderata: cinque gol e gara senza troppi appelli. A referto due doppiette per Brobbey e Gakpo, più un gol di Summerville. Un successo che ha visto Lang entrare solamente nel finale. La competizione, sembra tracciare lo scenario di una nazionale protagonista, ma con l’esterno azzurro ai margini. Questa gara ha delineato un tridente che difficilmente verrà scardinato, e sul quale Koeman può riporre grande affidamento.

Intanto però, c’è da portare a compimento la qualificazione. La prossima gara sarà contro una Tunisia che più che una selezione sembra una nave alla deriva. Al 5-1 contro la Svezia, è seguito un pesante 0-4 contro il Giappone: la fotografia di una spedizione infelice. Che sia questa la partita per Lang? Magari, in caso di un buon ingresso o debutto, potrebbe scalare le gerarchie e farsi valere nelle rotazioni. D’altronde, siamo solamente alla seconda partita, e nel sedicesimo si verrà contrapposti ad una tra Brasile e Marocco. Ma, come detto prima, senza tener esclusa la Scozia di McTominay. Quindi, prima di porre sentenze, bisogna aspettare. Tutto può accadere.