Il Mattino – Lukaku, ADL chiederà a Pastorello di trovargli squadra. De Bruyne, non lo si tratterrà con la forza

Il futuro di Romelu Lukaku e di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli è da definire. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per l’ex Inter vi darà presto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Federico Pastorello. In questo, verosimilmente, si chiederà di trovare una squadra per Big Rom. Diverso il discorso per l’ex City. In caso decidesse di rimanere, sarebbe accolto a braccia aperte da Allegri. Altrimenti, non si cercherà di convincerlo a restare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sui due belgi vanno aperte due valutazioni assai differenti: De Laurentiis parlerà con Federico Pastorello di Romelu Lukaku. La scorsa estate il belga ha detto di no a delle proposte che gli sono arrivare dall’Arabia e il Napoli è stato contento. Ma adesso no: a Pastorello verrà chiesto di trovare una squadra a Big Rom. E Kevin? Allegri entra nel Napoli in punta di piedi, non prenderà il telefono per convincere calciatori con eventuali mal di pancia a restare. Quindi, se De Bruyne è contento del progetto Napoli e dell’arrivo di Allegri, le porte azzurre sono spalancate”.