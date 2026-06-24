Il Mattino – Anguissa, gli agenti hanno chiesto di incontrare il club. Lobotka, ADL non cederà alla Juve se non per cifra monstre

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa e di Stanislav Lobotka al Napoli è ancora da scrivere. Quello del camerunense però, appare decisamente più in bilico. Riporta Il Mattino, i suoi agenti hanno chiesto di incontrare il club azzurro. Che sia per comunicare un’offerta? Per lo slovacco invece, la società ha intenzione di non cedere alle richieste della Juventus di Spalletti. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Perché Allegri dovrà fare selezione della rosa in Trentino e in Abruzzo. Ma una doccia gelata arriva dagli agenti di Anguissa, che hanno chiesto di incontrare il club azzurro. Fino ad adesso hanno respinto ogni proposta di rinnovo del Napoli. Quindi c’è sicuramente una offerta che presenteranno a De Laurentiis: la sensazione è che Anguissa andrà via. E Lobotka? Vero, Spalletti farebbe carte false per lo slovacco ma è altrettanto vero che De Laurentiis alla Juventus non lo darebbe se non per una cifra monstre: 30 milioni”.