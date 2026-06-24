Il Mattino – Allegri-Napoli, spunta la data della presentazione ufficiale: sarà a Dimaro. I dettagli

Aurelio De Laurentiis tornerà oggi da Los Angeles e, come primo impegno, avrà quello di chiudere il discorso legato a Max Allegri. L’allenatore, promesso sposo del Napoli, è al lavoro per trovare la risoluzione con il Milan: una strada non semplice, in quanto esige la sua buonuscita. Intanto, si gettano le basi per la sua presentazione ufficiale in azzurro. Questa, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, avverrà il 18 luglio in ritiro a Dimaro, oppure in un’altra location trentina

“Oggi arriva da Los Angeles e, per prima cosa, affronterà il contratto di Max Allegri: lo staff di legali del tecnico livornese è al lavoro in queste ore per trovare la soluzione del rapporto con il Milan. Non è una risoluzione semplice, perché Allegri insiste per la buonuscita. Una strada verrà trovata. E da stasera in poi ogni momento è quello giusto per formalizzare l’intesa tra il Napoli e Allegri. Max è in vacanza in Sardegna, non andrà a Casa Milan per firmare la risoluzione ma la farà in via telematica. Ma a Roma è pronto a volare. Anche se la presentazione ufficiale non avverrà nei prossimi giorni. E, al contrario, dei predecessori, neppure a Napoli: si va verso la scelta di Dimaro, dunque il 18 luglio. Probabilmente nel teatro dove tradizionalmente si svolgono le iniziative in Val di Sole. Ma non è escluso che venga individuata qualche altra location trentina“.