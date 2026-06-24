Il Mattino – Allegri ha due richieste di mercato per il suo Napoli. I dettagli

Quali saranno le richieste di Massimiliano Allegri per il suo Napoli? Per quanto sia noto il suo atteggiamento da aziendalista, il futuro tecnico degli azzurri ha in testa due operazioni di mercato su tutte: l’arrivo di un nuovo portiere al posto di Vanja Milinkovic-Savic e l’approdo del suo pupillo numero uno, Adrien Rabiot. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che scrive quanto segue: “Alla fine, le richieste vere e proprie che farà Max sono quelle di un altro portiere al posto di Milinkovic e di un centrocampista che risponde a un nome ben preciso: quello di Adrien Rabiot. C’è tempo, tanto tempo”.