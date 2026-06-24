Il Mattino – ADL tratta con Allegri: il tecnico vuole un triennale, il patron punta al biennale con opzione. I dettagli

Aurelio De Laurentiis tratta con Max Allegri per il contratto in azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico spinge per un triennale senza opzioni e clausole, mentre il patron proverà fino alla fine ad offrire un biennale con opzione per un alnno a 3,5 milioni a stagione. Intanto, vengono redatti anche i contratti per i collaboratori del mister: a seguire Allegri come preparatore dei portieri non ci sarà Filippi (passato alla Fiorentina), ma il suo vice Borri.
“In ogni caso, Allegri vuole un triennale senza opzioni e senza clausole liberatorie (per un totale di 10 milioni di euro complessivi), De Laurentiis fino alla fine proverà con un biennale (a 3,5 milioni a stagione) con opzione per il terzo anno. Pronti anche i contratti per i collaboratori che dovrebbero essere sette. Tra questi anche un nuovo preparatore dei portieri: dovrebbe essere Daniele Borri che lascerebbe il Milan al seguito di Allegri per diventare il primo allenatore dei portieri del Napoli. Al Milan era il vice di Filippi. Ora alla Fiorentina”.