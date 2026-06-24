Gazzetta – Nazionale, Conte sorpassa Mancini. Club di A pronti a contribuire all’ingaggio

Antonio Conte ha scavalcato Roberto Mancini nella corsa al ruolo di nuovo Ct della Nazionale. L’ex tecnico del Napoli, è un profilo molto gradito ai club di A oltre che al nuovo presidente Malagò, tanto che sarebbero disposti ad offrire un aiuto economico alla Figc per sostenerne l’ingaggio. Intanto, Conte dà la sua apertura. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Tutti vogliono una grande Nazionale, a partire da Malagò che anche nelle sue promesse elettorali aveva garantito che con lui l’Italia tornerà ai Mondiali. Servirebbero due mandati, ma questo è un altro discorso. Le sue parole danno comunque la misura di quanto il nuovo presidente si senta responsabilizzato per l’Italia e di quanto speri di partire con un allenatore che sia da subito una garanzia. Come Antonio Conte. Ma torniamo ai club di A che in questa vicenda potrebbero avere un ruolo di peso. I presidenti sono convinti che un ct come lui funzionerebbe a meraviglia, con un effetto volano che nessuno sottovaluta: una Nazionale che va bene è anche la vetrina migliore per i calciatori italiani. Che tradotto, valorizzazione economica dei giocatori dei club. Un aspetto per cui la A sarebbe addirittura pronta a contribuire economicamente all’eventuale ingaggio di Conte. Perché le richieste di Antonio sul fronte economico sono una delle chiavi della questione. Ma è qui che sta emergendo la novità più importante: Conte è pronto ad andare incontro alle richieste della Figc, perché inutile dirlo, ma la Nazionale è la Nazionale, un po’ come Sanremo. Un passo importante, soprattutto nella visione di Malagò che continua a ripetere che il nuovo ct dovrà fare una «scelta di cuore» ed essere pronto ad imbarcarsi con tutto se stesso in questa avventura tanto complessa quanto piena di aspettative. I soldi per Conte ci saranno, cifre lontane anni luce da quelle che prendeva al Tottenham o al Napoli, ma tra sponsorizzazioni e l’insolito passo avanti della Serie A si potrebbe trovare la giusta quadra. Questo nuovo coinvolgimento dei club più importanti nel progetto Nazionale potrebbe avere tra l’altro un risvolto molto positivo: si annullerebbe (o quantomeno ridurrebbe molto) quella certa resistenza avvertita finora nel trovare gli spazi per raduni e per tutto quello che potrebbe agevolare il compito del ct. Perché se si torna a credere all’Italia come vetrina preferenziale dei nostri talenti migliori, è facile che senza nascondere anche un certo interesse economico – ci si ritrovi a essere molto più disponibili. Insomma, in questa vicenda azzurra tutti si stanno mostrando pronti a fare qualche sacrificio, dalla Federazione alla Serie A, fino – soprattutto – ad Antonio Conte”.