CdS – Lucca, nulla da escludere per il futuro. L’attaccante rimane un investimento del club

Quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca con il Napoli? Al momento, riporta Il Corriere dello Sport, è un rebus. C’è la Lazio su di lui. E, a tal proposito, c’è l’idea di utilizzarlo come contropartita per arrivare a Gila. Ma, prima di tutto, l’ex Udinese sarà valutato da Allegri in ritiro. L’attaccante, rimane un importante investimento del club, in quanto pagato ben 35 milioni di euro.

“Nulla può essere escluso, anche perché Lucca resta un investimento del club. Un anno fa arrivò dall’Udinese per 35 milioni di euro, si sistemò alle spalle di Lukaku per crescere e imparare da Big Rom, ma l’infortunio del belga e poi l’arrivo di Hojlund hanno modificato la rotta del suo destino. Alla fine, all’attivo, appena due gol e tanti spezzoni di gara non sfruttati. Al Pisa in campionato e al Cagliari in Coppa Italia gli unici due guizzi di una prima parte di stagione vissuta sempre in bilico. Con Conte il feeling non è mai scattato, così a gennaio la scelta di ripartire altrove. Si è presentata l’occasione Premier, è andato in prestito al Nottingham e lì sperava di riscattarsi ed esaltarsi dopo i dodici gol di qualche mese prima a Udine. Ma anche in Inghilterra le cose non sono andate come avrebbe voluto. Un anno dopo, sarà di nuovo Napoli. Ma col mercato aperto e il suo nome nell’agenda di diversi club. Anche della Lazio. D’altronde Lucca ha 25 anni e ha ancora (quasi) tutta una carriera davanti per tornare a splendere di luce propria”.