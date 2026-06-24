CdS – Khalaili, il Napoli può trovare l’accordo con l’Union Saint-Gilloise sui 20 milioni. La situazione

Anan Khalaili rimane il primo obiettivo del Napoli per il ruolo di laterale destro. Per l’israeliano, gli azzurri sono partiti da un’offerta di 15 milioni di euro, scontrandosi contro il muro eretto dall’Union Saint-Gilloise, che ne vuole 25. Ora, l’obiettivo è quello di avvicinarsi alla richiesta. Riporta Il Corriere dello Sport, si potrebbe trovare un accordo intorno ai 20 milioni. Rimane sullo sfondo Dodô.

“Per la fascia destra il primo obiettivo resta Anan Khalaili, ventunenne dell’Union Saint-Gilloise. Il Napoli è partito da un’offerta di 15 milioni e sta lavorando per avvicinarsi alle richieste del club belga, che continua a valutarlo circa 25. L’impressione è che si possa arrivare a una cifra intermedia, intorno ai 20. Sullo sfondo resta Dodô della Fiorentina, profilo più esperto e con una valutazione inferiore”