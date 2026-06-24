CdS – Hojlund, Allegri avrà il compito di avvicinarlo alla versione migliore di sé. I dettagli

Rasmus Hojlund sarà il riferimento offensivo di Massimiliano Allegri. Un gradimento, quello del tecnico toscano, che nasce già dall’anno scorso. Non è un segreto che, alla guida del Milan, Max abbia richiesto il danese come centro dell’attacco. Ora, potrà finalmente guidare il danese, intanto divenuto totem del Napoli. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Hojlund sarà il suo riferimento offensivo, una delle prime certezze su carta in attesa del suo arrivo, dei primi allenamenti e della costruzione della squadra del futuro. Max ha già il suo centravanti, è il danese ex United che il Napoli ha appena riscattato per 44 milioni dallo United – dopo i 6 di prestito a fine agosto scorso – e che si sistemerà al centro dell’attacco e del suo modulo, aspettando il primo ritiro di Dimaro che inizierà il 17 luglio. La storia è nota ma è utile ribadirla: la scorsa estate Allegri aspettava il suo attaccante, sperava potesse essere proprio Hojlund, lo aveva già immaginato al centro del nuovo progetto tecnico. Il Milan ci aveva provato, ma senza successo. Ecco perché Hojlund-Allegri è uno dei binomi più interessanti pensando alla stagione in arrivo. Hojlund ripartirà dai 16 gol dello scorso anno (12 in campionato), suo record al primo anno di United. Ne basterà uno in più nella prossima stagione per stabilire un nuovo primato e sarà compito di Allegri avvicinarlo ulteriormente alla versione migliore di sé. Sin dal primo ritiro, quello in Trentino, Max avrà la possibilità di conoscere Rasmus e di parlargli, immaginando il Napoli che oggi ha in mente e provando poi a concretizzarlo sul campo”.