CdS – Gila segue la trattativa Napoli-Lazio dalle vacanze: vuole solo l’azzurro

Prosegue la trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. Il difensore, che sta seguendo la trattativa dalle sue vacanze, vuole solo l’azzurro, ed aspetta un’ulteriore apertura dei biancocelesti. Questa, negli ultimi giorni, sembra esserci stata: la richiesta dagli iniziali 30 si è abbassata intorno ai 20. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Dalle Hawaii, dove sta trascorrendo le vacanze, il difensore catalano segue a distanza gli sviluppi di una trattativa che si preannuncia lunga e complessa. Non tanto per la volontà del giocatore, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e gradirebbe il trasferimento al Napoli, quanto per la posizione della Lazio, che continua a fare muro e prova a massimizzare l’eventuale cessione. A rendere tutto più complicato c’è anche il Real Madrid, che ha il 50% della futura rivendita. Tradotto: metà dell’incasso finirebbe alla Casa Blanca. Un aspetto che inevitabilmente pesa nelle valutazioni della Lazio. A Gattuso sarebbero piaciuti, magari come contropartita in prestito, uno tra Beukema e Rafa Marin, ma non sono sul mercato. C’è anche l’ipotesi Lucca, ma il Napoli preferirebbe cederlo a titolo definitivo, se Allegri non lo riterrà parte dei suoi piani. Negli ultimi giorni, però, la distanza per Gila sembra essersi ridotta. La valutazione si aggira oggi intorno ai 20 milioni, una cifra più vicina alle possibilità del Napoli rispetto ai 30 richiesti nelle scorse settimane. Sarebbero comunque 10 netti per la Lazio, chiamata a gestire un’estate particolare e con margini di manovra limitati. Il Napoli osserva, aspetta e tratta, consapevole di poter contare già su cinque centrali in rosa e quindi senza la necessità di chiudere in tempi strettissimi”.