CdS – Al Napoli Allegri troverà Lukaku. Che la sua stima possa portare alla permanenza?

Al Napoli, Max Allegri troverà a disposizione anche Romelu Lukaku. Il belga, in passato, è stato richiesto proprio dal tecnico, quando allenava la Juventus. La sua stima, riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe ribaltare una situazione che vede l’ex Chelsea come partente. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Ma Allegri al Napoli ritroverà anche Lukaku, il centravanti che aspettava alla Juventus, che avrebbe voluto con sé per caratteristiche uniche che avevano poi permesso proprio al Napoli di vincere lo scudetto. La situazione di Big Rom, contratto in scadenza tra un anno, è ancora tutta da definire. Intanto c’è il Mondiale, per il futuro si vedrà. Ma Allegri stima tanto Romelu e questo, magari, potrà diventare anche un dettaglio non da poco”.