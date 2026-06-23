Sabatini: “La richiesta di De Bruyne è insopportabile. Il Napoli non è un club sprovveduto”

Walter Sabatini, dirigente sportivo ex Roma e Salernitana, a Radio Kiss Kiss ha fatto un intervento in merito alla società azzurra: “Il Napoli è un club che pensa alle operazioni che deve fare, le pianifica e poi le fa. Non è un club da ultimo momento. Può succedere anche quello, ma non è nella mentalità di questo club.

La richiesta di De Bruyne, perché possa in anticipo sapere i programmi del club, è veramente una cosa insopportabile. Il calciatore è il calciatore, si deve mettere a disposizione. Non è lui a poter dettare la linea o approvarla o non approvarla.

Io non parlo di calciomercato, soprattutto di calciatori individuati, perché è veramente una cosa che un dirigente come me non può permettersi. È una mancanza totale di rispetto verso chi lavora e verso chi costruisce le operazioni”.