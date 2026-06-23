Fedele: “Alisson vede la porta, deve migliorare la fase difensiva”

Enrico Fedele, a Radio Kiss Kiss ha analizzato la rosa azzurra sottolineando la grande attitudine di Alisson Santos a fare gol: “Alisson è l’unico calciatore del Napoli a vedere la porta tra gli esterni degli azzurri. Il problema di Alisson è che deve migliorare ancora tanto nella fase difensiva per fare la differenza. Neres non vede la porta come l’ex Sporting, sotto questo aspetto deve migliorare. Prenderei Rabiot, un calciatore che ha anche una certa fisicità e segna un buon numero di reti. Rios vede la porta anche meglio di Anguissa, ma al momento non ha quella fisicità fondamentale a reggere il centrocampo