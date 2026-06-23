Areniello: “Conte in pole position per la panchina dell’Italia”

Antonio Conte, ex mister del Napoli sarebbe l’uomo che erediterà la panchina dell’Italia dopo il fallimento delle qualificazioni Mondiali.

Il giornalista di 7 Gold Armando Areniello ha aggiornato in merito alla situazione del mister salentino: “Conte è in pole per la panchina della Nazionale. I motivi che rendono Antonio Conte uno dei profili più apprezzati sono evidenti. Nel corso della sua carriera il tecnico salentino ha costruito la reputazione di allenatore capace di trasformare rapidamente le squadre che guida. Lo ha fatto con la Juventus, aprendo un ciclo vincente, e più recentemente con il Napoli, riportato ai vertici dopo una stagione difficile vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana in due stagioni.

Il primo grande problema riguarda i costi. Conte è uno degli allenatori più richiesti e meglio pagati del panorama europeo visto che a Napoli prendeva oltre 7 milioni di euro a stagione. Malagò, però, nelle sue prime dichiarazioni da presidente, ha sottolineato la necessità di mantenere equilibrio nei conti federali. Un altro elemento di riflessione riguarda la continuità. Storicamente Conte non ama restare a lungo nello stesso incarico. Soltanto alla #juventus è rimasto tre anni, mentre nelle altre esperienze ha spesso scelto di cambiare dopo uno o due anni“.