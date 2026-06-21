Trevisani: “C’è un problema culturale in Italia, siamo un paese vecchio”

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio si è sfogato andando all’attacco nei confronti del calcio italiano: “C’è un problema culturale, che è il motivo per cui il Napoli va a prendere Allegri: guardiamo sempre a quello che è successo prima. Mentre noi eravamo forti, ricchi e belli, abbiamo deciso di pensarci forti, ricchi e belli per sempre. Le altre nazionali che invece si sentivano meno forti, meno ricche e meno belle, hanno lavorato e sgraziato per ricominciare da capo. Lo ha fatto anche la Germania che nel ’96 vinceva un Europeo. Dopo un brutto Mondiale nel ’98 e un brutto Europeo nel 2000 ha deciso di ripartire.

Noi non lo facciamo neanche dopo 20 anni che facciamo ridere. C’è un problema culturale, che è il motivo per cui il Napoli va a prendere Allegri: guardiamo sempre a quello che è successo prima, mentre Italiano deve andare al Besiktas, Farioli all’Ajax, De Zerbi allo Shakhtar, Maresca al Leicester, Lisci all’Osasuna. Qui non c’è speranza per i giovani: siamo un paese vecchio che pensa vecchio. E questa cosa se non la cambiamo dopo cinque Mondiali ma quando la cambiamo?