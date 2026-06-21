Stopyra: “Maradona che conosceva il mio nome é il più bel complimento che potessi ricevere”

In un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe, l’ex attaccante francese del Tolosa, Yannick Stopyra, parla anche di quando incontrò Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Tolosa della Coppa UEFA 1986/87. Ecco uno spezzone dell’intervista. “Con il Tolosa andammo a giocare a Napoli, il Napoli di Maradona, in Coppa UEFA. Alberto Tarantini, che era mio amico e compagno di squadra argentino al Tolosa, stava parlando con Maradona vicino agli spogliatoi dello stadio. Pensai: “Cavolo, lì c’é il miglior giocatore del pianeta”. Non potevo certo chiedergli un autografo.

Passai accanto a loro, li guardai e dissi semplicemente hola. E allora Maradona mi fece il più bel complimento che si possa ricevere. Mi rispose: hola Yannick! Può sembrare una sciocchezza, ma significava che sapeva chi fossi. Credo che fosse l’effetto Mondiali“.