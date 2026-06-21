Sportmediaset – Il Napoli segue Luiz Henrique dello Zenit. Ecco quanto chiedono i russi…

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli di Max Allegri ha messo nel mirino l’esterno brasiliano dello Zenit Luiz Henrique. Il classe 2001 è molto apprezzato dalla dirigenza partenopea che lo segue dal suo gol decisivo in Copa Libertadores contro il Botafogo.
Tuttavia, la richiesta dei russi è alta. Infatti il prezzo base del cartellino ruota intorno ai 40 milioni di euro. I partenopei non pagheranno una somma di denaro così alta e dunque cercheranno di arrivare a una riduzione del cartellino rendendolo più accessibile.