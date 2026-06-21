Schira: “Il Napoli fa sul serio per Khalaili”: il punto

Il Napoli continua la ricerca di un sostituto del capitano Giovanni Di Lorenzo per affrontare al meglio le tre competizioni che attenderanno gli azzurri da settembre.

Il nome più in voga è quello del terzino dell’Union Saint-Gilloise Anan Khalaili apprezzato dal ds Manna e da Massimiliano Allegri; come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società azzurra sarebbe pronta già con un’offerta ufficiale: “Il Napoli è pronto a offrire 15 milioni di euro all’Union Saint-Gilloise per provare a ingaggiare Anan Khalaili