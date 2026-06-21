Savicevic: “Allegri non meritava tutto ciò, è bravo”

L’ex attaccante del Milan Dejan Savicevic, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’ultima stagione dei rossoneri culminata con l’esonero di Massimiliano Allegri: “La colpa per me è stata più dei giocatori che dell’allenatore. Mi spiace per Allegri che sia finita così: è bravo, non meritava tutto questo. L’errore più grande è stato non vendere Leao. Io non capisco quel ragazzo. Dicono che sia interessato più alla musica che al calcio e io non so se sia vero. Di sicuro, lo lascerei andare. Mi sembra che sarebbe meglio per tutti”.