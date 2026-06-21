Savicevic: “Allegri non meritava tutto ciò, è bravo”

Scritto da:
Nicola Penta
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Milan, Allegri: "Guardiamo alla Supercoppa, Gabbia? Vi dico questo"

L’ex attaccante del Milan Dejan Savicevic, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’ultima stagione dei rossoneri culminata con l’esonero di Massimiliano Allegri: “La colpa per me è stata più dei giocatori che dell’allenatore. Mi spiace per Allegri che sia finita così: è bravo, non meritava tutto questo. L’errore più grande è stato non vendere Leao. Io non capisco quel ragazzo. Dicono che sia interessato più alla musica che al calcio e io non so se sia vero. Di sicuro, lo lascerei andare. Mi sembra che sarebbe meglio per tutti”.

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