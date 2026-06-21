Pedullà: “Possibile scambio tra Lazio e Napoli”: i dettagli

Scritto da:
Nicola Penta
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fonte foto: Instagram @mario_gila4

Mario Gila è l’obiettivo numero 1 per il reparto difensivo del nuovo Napoli e procedono le trattative per portare il difensore della Lazio alle pendici del Vesuvio.

Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X ha aggiornato in merito al difensore e sottolineato come si stia lavorando ad uno scambio: “Gila-Napoli: i prossimi saranno giorni importanti dopo l’accordo sull’ingaggio raggiunto all’inizio di questa settimana. Lucca potrebbe essere una contropartita per la Lazio, considerato che Beukema per ora non intende muoversi e Rafa Marin non è sul mercato“.

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