La Gazzetta dello Sport: “Gatti piace al Napoli”

Il Napoli prosegue il suo lavoro per il difensore centrale della Lazio Mario Gila ma nel mentre continua ad osservare profili per la difesa e nelle ultime ore sarebbe circolato con insistenza il nome di Federico Gatti, difensore della Juventus.

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato come il calciatore sia uno dei profili che piacciono ad Allegri e al tempo stesso non rientrerebbe nelle grazie di mister Luciano Spalletti: “Una difesa diversa, profondamente, è all’ordine del giorno anche perché dalla difesa dell’ultima avventura potrebbe uscire Federico Gatti, nelle mire di Allegri a Napoli, non proprio nelle grazie di Spalletti a Torino. Da definire sarà, poi, la posizione di Rugani“.